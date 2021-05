Pour Xavier Bertrand, Emmanuel Macron "confond autorité et autoritarisme"

Les élections régionales approchent à grands pas, Xavier Bertrand en sait quelque chose : dans les Hauts-de-France, pour espérer un second mandat, il devra batailler avec les candidatures concurrentes du RN et de La République en Marche. Mais l'ancien maire de Saint-Quentin voit plus loin - l'objectif 2022 -, en attestent ses vertes critiques du bilan sécurité d'Emmanuel Macron, adressées dans le Journal du Dimanche de ce 16 mai.

Interrogé sur les récentes tribunes de militaires, l'élu régional estime que "depuis le début du quinquennat, le lien entre le chef de l'État et l'armée a été marqué par l'humiliation injuste du général Pierre de Villiers. Le président de la République confond autorité et autoritarisme."

Plus largement, l'ancien ministre Sarkozy estime qu'Emmanuel Macron, pour qui "la sécurité n'a jamais été une priorité", s'est emparé du sujet "avec quatre ans de retard et dans une logique désespérante de communication politique, alors que l'enjeu est essentiel". "Depuis des mois, la maison brûle et Emmanuel Macron regarde ailleurs", assène encore Xavier Bertrand, avant de promettre : "J'incarnerai une autre voie, concrète et républicaine, en cassant la spirale de la violence et de l'impunité dans notre pays."