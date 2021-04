Pourquoi a-t-on créé l’ENA ? Aux origines d’une école qui voulait inculquer le "sens de l'État"

La fin d'une ère. Après plus de 75 ans d'existence, l'ENA va disparaître. Avec cette annonce, Emmanuel Macron espère refondre en profondeur la haute fonction publique pour que son accès devienne plus ouvert, plus divers et plus en phase avec la société. Il s'agit "d'offrir aux Français un service public plus proche, plus efficace, plus transparent et plus bienveillant", précise l'Élysée. Une tâche qui s'annonce ardue, d'autant plus lorsque l'on sait que l'ENA s'inscrivait, au moment de sa création en 1945, dans un processus relativement similaire. Retour aux origines de cette institution, devenue au fil des années le symbole ultime du pouvoir, avec Cédric Passard, maître de conférence en sciences-politiques à Sciences-Po Lille.