Pourquoi Alexandre Benalla a bien touché l’intégralité de son salaire du mois de mai, malgré sa mise à pied

L’Élysée a ensuite pris soin de donner quelques détails à plusieurs médias, dont l'AFP et BFMTV. M. Benalla, recruté en qualité d'agent contractuel, ne pouvait pas, selon un décret de 1986, faire légalement l'objet d'une suspension de traitement. L'article 43 de ce décret souligne effectivement qu'"en cas de faute grave commise par un agent non titulaire (...) l'auteur de cette faute peut être suspendu" mais qu'il "conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires".