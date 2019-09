Pourquoi Chirac manque à la droite

L'ÉDITO - Deux jours après la mort de Jacques Chirac, Marion Maréchal et ses amis vont tenter de reconstituer la droite. Ce projet a-t-il de réelles chances de succès ?

Le défunt président Jacques Chirac s'est toujours opposé avec force et conviction à une reconstitution de la droite. Seulement, avec sa disparition, les Républicains sont affaiblis, en panne d'une ligne politique et surtout d'un leader. Une situation que Marion Maréchal et ses amis semblent vouloir en profiter afin de réussir cette constitution ou reconstitution de la droite. D'ailleurs, une convention se réunit ce samedi à cet effet. Selon notre éditorialiste, la réussite de ce projet ne sera pas immédiate. Quelles en sont les raisons ? Qui font partie des intervenants de cette convention ?



