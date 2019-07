Pourquoi Elisabeth Borne a-t-elle été choisie pour remplacer François de Rugy ?

Elisabeth Borne gardera également le portefeuille des Transports, mais elle ne ne prendra pas pour autant prendre le titre de ministre d'Etat de son prédécesseur, a précisé l'Elysée mardi soir. "La confiance que m'accordent le Président de la République et le Premier ministre est un immense honneur", a rapidement réagi sur Twitter la ministre. "Au travail dès demain, avec Brune Poirson et Emmanuelle Wargon", a-t-elle ajouté, citant ainsi ses deux nouvelles secrétaires d'Etat. Brune Poirson, ainsi qu'Emmanuelle Wargon étaient toutes deux vues comme des candidates sérieuses pour prendre la succession de François de Rugy et la nomination d'Elisabeth Borne a pu être vécue comme une petite surprise.