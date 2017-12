Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas fêté Noël avec les militaires le 25 décembre

Emmanuel Macron n'aura finalement pas dérogé à la tradition présidentielle qui consiste à rendre visite aux troupes autour de Noël mais pas le jour même. Contrairement à ce que l'Elysée avait laissé entendre à la presse ces dernières semaines, c'est le 22 décembre et non le soir du réveillon que le Président a passé sa soirée avec les troupes militaires au Niger.





S'il a salué leur courage et la fierté que la France retirait de ses troupes, le président de la République n'aura pas sacrifié à la soirée de Noël pour les militaires de l'opération Barkhane installés au Niger. En effet, selon nos informations, c'est Brigitte Macron qui a insisté et obtenu gain de cause pour que son époux passe les fêtes en France. Qu'à cela ne tienne : les militaires ne semblent pas lui en avoir tenu rigueur puisqu'ils lui ont souhaité un très sonore "Joyeux anniversaire" avec un léger retard, Emmanuel Macron fêtant ses 40 ans le 21 décembre.