Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il remis la Légion d'honneur à Edouard Philippe ?

Un rendez-vous à l'occasion de laquelle l'ancien Premier ministre s'est vu remettre la médaille de Grand officier de la Légion d'honneur par le chef de l'Etat, qui a salué à l'occasion sa "loyauté totale" et sa "volonté de dépassement et de rassemblement". Plusieurs personnalités y étaient conviées, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.

À quel titre Edouard Philippe est-il ainsi décoré ? Ce protocole obéit en réalité à une règle relativement récente, édictée par un décret signé par l'ancien président Nicolas Sarkozy, datant du 21 novembre 2008.

Ce décret stipule que "la dignité de grand officier appartient de plein droit aux anciens Premiers ministres qui ont exercé leurs fonctions durant deux années au moins". Edouard Philippe est directement concerné, puisqu'il a exercé sa mission à Matignon durant plus de trois ans.

Pour la petite histoire, le décret signé à l'époque par Nicolas Sarkozy avait privé Dominique de Villepin - grand ennemi politique - d'une médaille, ce dernier n'ayant séjourné qu'un an, onze mois et quinze jours à Matignon sous la présidence de Jacques Chirac. Du même coup, la règle éliminait plusieurs anciens chefs de gouvernement, dont Laurent Fabius (finalement décoré par François Hollande en 2017) ou Edith Cresson (qui a accédé au grade d'officier en 2013). François Fillon, lui, a été décoré en 2012, après avoir passé 4 ans et 11 mois à Matignon. Sous François Hollande, Jean-Marc Ayrault en avait été privé à six semaines près, tandis que Manuel Valls avait été décoré en 2016.

Dominique de Villepin, lui, n'avait pu que saluer ironiquement la décoration, en avril 2010, du procureur Jean-Claude Marin...

Celui qui avait requis sans succès sa condamnation dans l'affaire Clearstream.