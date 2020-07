Pourquoi Emmanuel Macron veut-il changer de gouvernement ?

Emmanuel Macron est en train "d'arrêter la ligne" de la suite de son quinquennat et "le casting suivra logiquement et naturellement" pour le remaniement, indiquait mercredi 1er juillet son entourage à l'AFP. Le poste le plus crucial pour mener à bien cette fin de mandat sera bien sûr celui de Premier ministre, pour lesquels les noms de Valérie Pécresse ou encore Florence Parly circulent. Le sort d'Edouard Philippe a été acté, vendredi 3 juillet, avec l'annonce de la remise de sa démission et la nomination très prochaine de sa successeuse ou son successeur.