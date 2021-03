Pourquoi Gérald Darmanin a-t-il décidé de dissoudre le groupe d'extrême droite Génération identitaire ?

Lors d'un tweet publié ce mercredi, Gerald Darmanin a fait valoir que Génération identitaire "incit(ait) à la discrimination, à la haine et à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion". Dans le décret de dissolution, il est noté que "plusieurs membres se réclamant de cette association sont à l'origine d'agissements ou de tentatives d'agissement violents à l'encontre d'étrangers, plus spécifiquement musulmans." Le ministre de l'Intérieur pointe du doigt les amalgames réalisés par l'association entre les musulmans et les migrants qu'elle compare à de la "racaille" ou à des "assassins".