VIDÉO - Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il avait déserté les cortèges de Gilets jaunes

Pour le député, se rendre en manifestation implique de voir "aussitôt arrive[r] une caméra, donc ça provoque des incidents". "Je tiens à dire que je ne souhaite plus être filmé quand je suis dans la rue, parce que je ne peux plus vivre", a ajouté l'élu. "Dès qu'il y a une caméra, tout le monde sait que c'est l'occasion de venir dire quelque chose. Je n'ai pas que des amis dans la vie. Des gens qui n'aiment pas ce que je raconte et profitent de l'occasion." Et d'ajouter : "Les gens qui m'entourent peuvent être mis en danger par des images de télévision, ensuite par la police". Jean-Luc Mélenchon rappelle à ce titre qu'il fait "l'objet d'incriminations de la part du parquet sur la base des images de 'Quotidien' le jour de la perquisition". Une caméra qu'il dit n'avoir pas vue.