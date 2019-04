Pourquoi l'Elysée a-t-il refusé l'accréditation de Gaspard Glanz à la conférence de presse d'Emmanuel Macron ?

D’après le compte Twitter Taranis News, fondé par Gaspard Glanz, Daniel Schneidermann avait envoyé le mercredi 24 avril à l’Elysée un courrier lui demandant "de bien vouloir accréditer" Gaspard Glanz pour la conférence de presse d’Emmanuel Macron le 25 avril. Mais le courrier ne précise pas l’heure à laquelle il a été envoyé, et surtout il ne répond pas au dispositif d’accréditation en vigueur, qui consiste à s’accréditer en ligne, en cliquant sur un lien renvoyant vers un formulaire à remplir. Une fois la date limite dépassée, ce dernier n’est plus accessible. Et a piori il n’est pas possible de s’accréditer autrement, notamment via courrier.