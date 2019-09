Pourquoi Laurent Wauquiez a renoncé à subventionner l'ONG SOS Chrétiens d'Orient ?

Contacté par LCI, Slim Mazni nous explique que ce n'est pas la première fois que M. Wauquiez propose de subventionner SOS Chrétiens d'orient. "En juin dernier, une subvention de 22.000 euros avait été inscrite à l'ordre du jour de la commission permanente - qui se tient en huit clos -, nous raconte le secrétaire général du groupe Socialiste et Démocrate de la région. Cette ONG a un réseau proche de l'extrême droite, nous avons donc contesté cette subvention." A l'époque, cette dernière est retirée in extremis.





Ce premier rétropédalage n'empêche pas la mise à l'ordre du jour d'une nouvelle subvention à la rentrée. "Nous avons découvert qu'elle était inscrite à l'ordre du jour de la commission permanente du 19 septembre. Il s'agissait du même rapport, au mot près. Evidemment on la reconteste", lâche Slim Mazni. Et l'opposition socialiste, soutenue par les écologistes, le fait savoir bruyamment dans les médias locaux.





L'équipe de M. Wauquiez décide de répondre à travers un communiqué de presse : "la Région assume parfaitement de défendre les Chrétiens d’Orient et les minorités en danger en Irak. Elle l’a fait avec énormément d’associations", indique-t-elle. Elle apporte alors un élément nouveau : "Nous avons sollicité l’Ambassade de France en Irak qui nous a indiqué que cette association bénéficiait au titre d’ONG française d’un suivi par l’ambassade (contacts, points de situation, invitation aux réunions collectives…) et que (…) cette structure figure par ailleurs sur la liste des associations partenaires de la défense. Nous avons également sollicité le ministère des Affaires étrangères pour qu’il n’y ait pas de place à la moindre polémique. Il n’y aura de décision finale d’attribution qu’à condition que le ministère des Affaires étrangères nous confirme la qualité du travail qui est fait. Et jusque-là aucune décision ne sera prise."