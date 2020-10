Pourquoi le financement du culte musulman est-il dans le collimateur du gouvernement ?

LCI a interrogé la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet, ex-présidente de la Commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre les réseaux djihadistes, et auteure du rapport "De l'Islam en France à un Islam de France, établir la transparence et lever les ambiguïtés".

LCI : Le président de la République veut inciter les mosquées à sortir de la forme associative (loi 1901) pour basculer vers le régime prévu par la loi de 1905, qui contrôle davantage leur financement. Est-ce une bonne mesure ?

Nathalie Goulet : Oui, c’est une bonne solution, que j’ai déjà proposée 50 fois. Aujourd'hui, par tricherie et facilité, les associations utilisent la loi de 1901, dont le statut permet plus de laxisme dans la transparence financière. Or, il faudrait que toutes les associations qui ont un lien direct ou indirect avec un lieu de culte utilisent le statut de 1905 et aucun autre, au moins pour ce qui concerne les obligations financières et de transparence. Aujourd'hui, c'est difficile car le problème ne vient pas des musulmans ; beaucoup d’associations, notamment chrétiennes et presbytériennes, ne veulent pas entendre parler de ce changement de statut car la légèreté de transparence leur va bien. Or, si on l'impose aux musulmans, au nom de l'égalité devant la loi, il faut l'imposer à tous.

Bruno Le Maire a dit dimanche vouloir agir contre le financement du terrorisme via les cryptomonnaies. Est-ce un phénomène de grande ampleur ?

Ça ne me semble pas être le sujet du jour, non. Qu’on s’occupe déjà de ce qui existe avant de s’occuper du virtuel. Mettons plutôt l'accent sur le statut des associations, l’expulsion des imams qui prêchent contrairement aux lois de la République, l’interdiction des Frères musulmans, l’inscription du Hezbollah sur la liste des organisations terroristes, etc.