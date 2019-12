Pourquoi un rapport parlementaire compare-t-il le terrorisme djihadiste avec le véganisme ?

Mais pourquoi et comment véganisme et djihadisme s'y sont-ils retrouvés accolés ? LCI a demandé des explications au député LaREM Adrien Morenas, rapporteur du texte. "Nous avons souhaité élargir le travail de notre commission d'enquête également à l'extrême gauche, mais aussi à toutes les formes violentes de défense d'une opinion", véganisme inclus donc. "Nous étions alors en pleine montée des agressions d'artisans bouchers ou de dégradation de boucheries", fait-il valoir.

C'est la 31e recommandation de cette commission d'enquête qui s'attire les foudres des non-mangeurs de viande. Voici ce qu'elle propose : "Étendre le champ d’action du CIPDR (Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation) à la radicalisation identitaire et à d’autres formes de radicalisation (anarchiste, antisioniste, végan etc.) ; élargir le champ du site "Stop-Djihadisme" aux formes précitées de radicalisation et le rebaptiser "Stop-Radicalisation" ; introduire un module de sensibilisation aux risques liés aux différentes formes de radicalisation dans le cadre du service national universel."

Le véganisme se retrouve donc bien au sein d'une même proposition qui évoque à la fois, l'extrême-droite, le djihadisme et d'autres formes de radicalisation. Mais les comprare-t-il pour autant ? Adrien Morenas s'inscrit en faux et tient à apporter une précision : "Il n'a jamais été question de considérer tout cela de la même manière. Nous n'avons jamais effectué de comparaison."