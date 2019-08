Poutine en France : la diplomatie avant tout ?

Le président russe Vladimir Poutine va être reçu au fort de Brégançon ce lundi 19 août par Emmanuel Macron. Inviter l'homme fort du Kremlin dans sa résidence d'été, c'est insister sur le caractère personnel de la relation entre les deux hommes, dans un lieu plus intime, moins protocolaire que l'Élysée. On le sait, les deux présidents ont une relation compliquée. Alors, est-ce le signe que les relations se réchauffent entre les deux hommes ?



Ce vendredi 16 août 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle des relations diplomatiques entre la France et la Russie.