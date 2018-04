Un an après, les "inconnus" de la présidentielle se rappellent : "Ils ne nous supportaient pas !"

Du débat, Jacques Cheminade ne retient pas grand chose de bon : "Déjà, on m'a volé quatre minutes. On n'a pas voulu poser la question d'une réforme financière en profondeur, à peine plus celle de l'éducation ou de la santé. Et, à chaque fois que je demandais la parole, on ne me la donnait pas, ou pas aux moments fondamentaux." Le natif de Buenos Aires en a conçu une frustration - "pas pour moi mais pour les Français qui voulaient un débat approfondi" - à l'égard des journalistes en général.





A qui il reconnait néanmoins une circonstance atténuante : l'affaire Fillon. "La campagne était confuse et a été focalisée sur l'affaire Fillon. A juste titre, il devait être mis en cause, mais ça ne devait pas occuper le centre de la campagne." Un avis que ne partage par Nathalie Arthaud : "C'était jouissif. Ecoutez, pour une fois que ces affaires étaient mises sur la table, qu'on pouvait mesurer de façon concrète cette arrogance, ces passe-droits dans le monde politique, je n'allais pas pleurer." La candidate communiste allait même s'en servir. "Pas pour dégommer les politiciens comme Philippe Poutou, mais pour m'expliquer sur l'existence des classes sociales : une bourgeoisie où tout est facile et les milieux populaires où on galère pour avoir le moindre stage."