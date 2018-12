Pouvoir d'achat : la crise de confiance

L'année 2018 se solde par un échec pour le gouvernement. Avec la hausse de la CSG et des taxes sur le carburant, l'exécutif a raté toutes les mesures qui devaient relancer le pouvoir d'achat. Plus encore, il fait face au désaveu des citoyens vis-à-vis de sa politique de réformes. La crise de confiance est profonde. Avec les plus de dix milliards d'euros mis sur la table et par conséquent, la crise des dépenses publiques qui se profile, qu'en sera-t-il pour 2019 ?



