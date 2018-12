Pouvoir d'achat : que peut annoncer Emmanuel Macron ?

Face aux revendications des "gilets jaunes", qui se sont radicalisées au fil du temps, Emmanuel Macron n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Il a multiplié les consultations. Le président a reçu quinze maires des Yvelines vendredi et rencontrera les partenaires sociaux lundi 10 décembre. Ce même jour, le chef de l'État s'exprimera en direct à 20 heures. Alors, que pourrait-il annoncer ?



