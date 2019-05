Pouvoir d'achat : vers une nouvelle prime ?

Va-t-on vers une nouvelle prime qui doperait encore plus le pouvoir d'achat ? En tout cas, une prime mobilité est actuellement en discussion à l'Élysée. Elle pourrait s'élever à 200 euros, voire même 400 euros par an et par salarié. Elle servira à financer leurs trajets domicile-travail. Rien n'est encore tranché mais cette aide pourrait être à la charge de l'employeur. Mais, est-ce que cette prime existe déjà et sous quelle forme ? Qui la paie ?



