Pouvoir du CSA, sanctions... Le gouvernement peaufine la loi sur les "fake news" promise par Emmanuel Macron

Il n'aura fallu qu'un peu plus d'un mois au gouvernement et à sa majorité pour plancher sur la future loi annoncée par Emmanuel Macron lors de ses voeux à la presse le 3 janvier dernier. Le texte visant à combattre les "fake news", ou fausses nouvelles, en période électorale est "sur le point d'être publié", a indiqué Emmanuel Macron mardi soir devant l'association de la presse présidentielle. Il est "en train d'être finalisé" par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, en charge du dossier.





Un peu plus tôt, le ministère de la Culture a donné quelques précisions sur le contenu de ce texte sur "la confiance et la fiabilité de l'information" qui doit être déposé dans les prochains jours. Il s'agirait en principe d'une proposition de loi émanant de la majorité présidentielle, selon Libération, bien qu'il ait été élaboré en partie au sein de l'exécutif, et tout particulièrement depuis l'Elysée.