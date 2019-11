Pouvoirs de police, indemnités, formation : ce que le projet de loi "proximité" va changer pour les maires

Alors qu'un maire sur deux envisagerait de ne pas être candidat aux prochaines élections, selon une enquête du Cevipof pour l'Association des maires de France (AMF), l'objectif du texte est précisément d'empêcher que les près de 35.000 communes, et en particulier les plus petites d'entre elles, se retrouvent dépourvues de candidats en raison de la précarité du statut d'édile.

Les maires choyés à quatre mois des élections municipales. Le projet de loi relatif à "l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique", qui vise notamment à renforcer et à sécuriser les pouvoirs du maire, est examinée à l'Assemblée nationale à partir de lundi. Le texte a été largement remanié en octobre par les sénateurs. A charge, désormais, pour la majorité de modifier ou de confirmer la version soumise par le Sénat.

La mort du maire de Signes (Var), Jean-Mathieu Michel, le 5 août dernier alors qu'il tentait de verbaliser deux personnes qui déchargeaient des gravas en bordure d'une route, a particulièrement pesé sur le texte en préparation. Le projet de loi, renforcé par le Sénat dans sa version actuelle, valide le principe d'un renforcement des pouvoirs de sanction du maire.

L'article 15 prévoit en effet que l'édile puisse désormais dresser une amende administrative allant jusqu'à 500 euros - et non plus seulement faire un signalement au procureur - en cas de manquement représentant "un risque pour la sécurité des personnes", qu'il s'agisse d'entrave ou d'occupation du domaine public, de déversement de substance, d'occupation commerciale sans autorisation ou encore d'élagage d'arbres ou de haies donnant sur la voie publique. Une telle amende interviendra après une notification et une mise en demeure. Le texte a été sensiblement modifié après les inquiétudes formulées par des associations, selon lesquelles ce nouveau pouvoir permettrait à un maire d'infliger une telle amende à des sans-abri. Ainsi, les sénateurs ont intégré un paragraphe prévoyant que "le fait pour une personne sans domicile fixe d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires" ne pouvait relever de cette sanction.