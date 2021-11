Précarité : Macron va présenter mardi le revenu d'engagement pour les jeunes

Toutefois, depuis l'annonce du président de la République le 12 juillet dernier, des divisions ont éclaté entre le ministère du Travail, qui milite pour l'extension la plus large possible et insiste sur l'importance de financer l'accompagnement, et Bercy qui cherche à en limiter le coût. Semblant avoir tranché en faveur d'un déploiement réduit, au moins dans un premier temps, du dispositif, Emmanuel Macron avait demandé à Elisabeth Borne de revoir sa copie lors d'une réunion à l'Élysée le 21 septembre dernier. Le chef de l'État a notamment émis des doutes sur la capacité des opérateurs - Pôle emploi et les missions locales en tête - à pouvoir assurer rapidement sa montée en charge.

Ainsi, le scénario désormais privilégié par l'exécutif pourrait concerner 500.000 à 600.000 jeunes de 16 à 25 ans par an, privé d'emploi, d'étude et de formation depuis un certain temps. Ce serait donc presque moitié moins qu'initialement prévu (le mécanisme devait initialement englober plus d'un million de personnes, en rendant notamment éligibles les travailleurs précaires). Pour éviter toute confusion avec un "RSA jeunes" dont il ne veut pas, le gouvernement privilégie désormais au terme de "revenu" l'appellation de "contrat d'engagement".