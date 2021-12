Emmanuel Macron s’est-il rendu dans tous les pays de l’Union européenne ?

VISAS - Clément Beaune a vanté le bilan présidentiel européen, assurant qu’Emmanuel Macron était le seul à avoir visité tous les pays de l’UE en quatre ans de mandat. C’est vrai, mais tous n’ont pas été des voyages officiels.

Décidé à se positionner sur la scène européenne avant son entrée en campagne, Emmanuel Macron se rend ce lundi 13 décembre en Hongrie en visite officielle, quelques jours après avoir été en Croatie. Une occasion pour Clément Beaune, secrétaire d’État aux Affaires européennes, d’avancer sur CNews une particularité d’Emmanuel Macron : il serait "le seul à avoir visité l’ensemble des pays de l’Union européenne" pendant ses quatre ans de mandat.

Ce qui est bien le cas depuis ce jour et son déplacement officiel à Budapest pour aller à la rencontre du Premier ministre Viktor Orban, nous confirme l’Élysée. Mais cela reste à nuancer : Emmanuel Macron s’est rendu dans certains de ces pays sous couvert de sommet européen et non pas en visite officielle. Au total, le président a effectué 49 visites dans des pays de l’UE et une centaine à l’extérieur de l'entité continentale.

Les derniers pays visités

Avant la Hongrie, le dernier pays européen dans lequel s’est rendu le chef de l’État est l’Italie, où il a rencontré le pape François à Rome le 25 novembre. C’est d’ailleurs le pays le plus visité par Emmanuel Macron durant son mandat, avec l’Allemagne, précise l’Élysée, sans pouvoir nous donner le nombre exact de voyages effectués. Le chef de l'État se rend régulièrement dans la Grande Botte pour des sommets, comme fin octobre pour le G20 ou bien en février 2020 pour le sommet Italie-France, à Naples. La veille de son déplacement à Rome, Emmanuel Macron était à Zagreb. Une première visite pour un président français depuis l’indépendance de la Croatie en 1991, mais qui aura duré moins de 24 heures. Le 26 août dernier, le chef de l’État s’est aussi rendu pour la première fois en Irlande. Il s’agissait du 23e pays de l’UE visité, d'après la communication faite par l’Élysée.

Berlin en haut du podium

Avec l’Italie, l’Allemagne est le pays le plus visité par Emmanuel Macron, en raison d'une relation franco-allemande privilégiée. Sa dernière visite remonte au 29 juin 2020, alors que les dernières rencontres avec Angela Merkel ont eu lieu en France, à Paris, à l’occasion d’un diner ou encore à Beaune, en Côte-d'Or, pour le dernier voyage officiel de la chancelière allemande. L’autre pays européen dans lequel s’est le plus rendu le chef de l’État est sans conteste la Belgique, mais pour d’autres raisons que les liens diplomatiques entre les deux pays : Bruxelles est la ville des institutions européennes. Sa dernière visite d’État en Belgique date du 19 novembre 2018, lorsqu'il avait passé deux jours sur place.

La tournée des pays de l’Est

Les visites pour des sommets

Caroline Quevrain

