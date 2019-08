Présidence des Républicains : pas de tête d'affiche ?

Les trois candidats en lice pour la présidence des Républicains, Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaumé Larrivé, ne font pas partie du club des présidentielles. La précampagne du parti se déroule d'ailleurs en toute discrétion et le poste de président n'a pas l'air très convoité. François Baroin et Bruno Retailleau sont encore dans le mouvement. Mais le premier préfère s'illustrer en tant que président de l'association des maires du pays. Le second, quant à lui, s'est replié sur ses terres. Que penser de cette situation ? Quelles sont les ambitions des trois candidats ?



