Présidence LR : le feuilleton de l'été ?

L'élection pour la présidence de la droite aura lieu en octobre. La campagne débute donc tout juste un mois après la démission de Laurent Wauquiez. Parmi les candidats pour devenir le futur chef LR, on retrouve Christian Jacob, le "favori" de cette course, puis, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, des personnalités également connues de la sphère politique. Que faut-il savoir sur ces candidats ? Sur quoi va se jouer cette élection de la droite ? Peut-elle nous réserver des surprises ?



Ce mardi 2 juillet 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous parle de la campagne à la présidence LR.