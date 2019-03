Emmanuel Macron "se ressource" en faisant du ski à la Mongie

"Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis", a confié Emmanuel Macron à La Dépêche du Midi. "Ici," c’est la station de ski de La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, où le chef de l’État avait l’habitude, dans son enfance, de rendre visite à sa grand-mère maternelle qui habitait Bagnères-de-Bigorre, non loin de là. De retour d’une tournée de trois jours à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya, le président de la République, grand amateur de ski, s’y offre, depuis vendredi, une "pause", alors que plusieurs manifestations agitent le pays ce samedi.