Présidentielle 2002 : pour Valérie Pécresse, Eric Zemmour "est un allié de l'extrême droite"

"Les Républicains m’ont tendu la main, je l’ai saisie, j’accepte d’être désignée par les militants comme leur candidate. Je reviens chez Les Républicains et j’y resterai." Partie en juin 2019 dans la foulée du mauvais score du parti aux élections européennes, Valérie Pécresse vient de reprendre sa carte et promet de se soumettre au choix des adhérents en vue des présidentielles. "Il faudra attendre qu’on ait un candidat ou une candidate, et nous serons tous derrière lui ou derrière elle", a-t-elle assuré. L'actuelle présidente du conseil régional d'Ile-de-France a toutefois souligné sa double appartenance, à LR et à son propre mouvement, "Libres !".

Une fois posé ce serment de fidélité, Valérie Pécresse doit définir ce qui est un programme LR et ce qui ne l'est pas. À sa droite, Marine Le Pen et Eric Zemmour, qui parlent "d'immigration zéro : c’est absolument impossible. Ceux qui disent on va tout arrêter en avril 2022 (...) c’est impossible". Pour la candidate à l'investiture LR, il y a une "immigration nécessaire", mais "il faut qu’on ait le choix de qui on accueille."

Elle trace au passage une ligne rouge à propos d'Eric Zemmour : "c'est un clairement quelqu’un qui prône l’alliance avec l’extrême droite, donc c’est un allié de l’extrême droite". Aux électeurs de droite qui seraient tentés par ce type de vote, elle assure : "le choix de la crédibilité, c’est nous".