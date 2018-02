Présidentielle 2017 : combien l’État va rembourser aux candidats

Parmi les candidats dont les dépenses ont été le plus "réformées", on trouve Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Quelque 434.939 euros de dépenses ont été retranchés par la CNCCFP des comptes de campagnes du leader de la France insoumise. On peut par exemple citer deux dépenses correspondant à des achats de vins pour 8.594 euros et 5.278 euros. "Or, ni le nombre de bouteilles vendues, ni la comptabilité correspondante n'ont été apportés, explique le président de la CNCCFP dans sa décision. Faute de justifications satisfaisantes, il convient de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 13.872 euros".





Marine Le Pen a vu quant à elle 873.576 euros de dépenses "réformées" dont 827.017 euros. La présidente du FN est la candidate à la présidentielle dont les dépenses ont été le plus fortement rectifiées par la CNCCFP.