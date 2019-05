Présidentielle : Hollande regrette de ne pas s'être représenté

L'ancien chef de l'Etat explique qu'il voulait d'abord "conjurer la menace d’un duel entre la droite et l’extrême droite [...] Je n’ai pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir pour la gauche." Admettant qu'il n'aurait peut-être pas été élu, il aurait tout de même souhaité défendre le bilan de son quinquennat. François Hollande assure aujourd'hui ne plus avoir d'ambitions présidentielles "Je ne suis pas candidat à quelque élection que ce soit dans les prochains mois et dans les prochaines années." L'ancien président de la République ne renonce pas pour autant à la politique "si une situation, une circonstance l'appelait, je servirais mon pays, mais aujourd'hui je ne suis pas dans cet état d'esprit".