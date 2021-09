À quelques jours de sa rentrée politique, Marine Le Pen commence à détailler son programme

Elle affirme n'être "ni de droite, ni de gauche". Quelques jours avant sa rentrée politique dimanche à Fréjus, et à l'occasion d'une interview donnée au Figaro et publiée ce mercredi soir, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national et candidate à l'élection présidentielle, a donné quelques mesures de son programme.

Celle, dont le slogan de campagne sera "Libertés, libertés chéries!", propose, pour préserver le pouvoir d'achat, "la nationalisation des autoroutes", qui sont à ses yeux "une véritable spoliation des Français". "Cela permettra de faire baisser de 10 à 15% le prix des péages, de livrer un milliard et demi d’euros par an au budget de l’État et ainsi permettre la mise en œuvre de politiques de réaménagement du territoire", soutient-elle. Pour la candidate, "s'il est une liberté capitale, c’est celle de jouir des fruits de son travail et donc de ne pas voir son pouvoir d’achat dégradé".