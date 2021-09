À quoi va ressembler la "campagne TER" d'Arnaud Montebourg

Arnaud Montebourg s'est lancé dans la campagne pour l'élection présidentielle avec l'objectif de défendre la France des "sous-préfecture". Une France "écrasée économiquement, oubliée politiquement mais débordante d’envie et sans laquelle rien ne se relèvera", a-t-il déclaré le 4 septembre dernier lors de son discours de candidature. Et pour aller à la rencontre de ses habitants, il privilégie le train, et plus précisément le TER.

L'ancien ministre de l'Economie a effectué son premier déplacement de campagne dans la ligne reliant Château-Thierry à Epernay. "Lors de cette campagne TER je viens à votre rencontre. Nous échangeons, sans filtre, le temps d'un voyage, sur notre pays et sur les propositions de mon projet", a-t-il tweeté pour expliquer sa démarche.