Présidentielle 2022 : à Reims, les militants de La France insoumise en quête d'un nouveau souffle

"Il faut arrêter de croire que nous devons être des experts pour faire du porte-à-porte", commence la conseillère de Paris, Danièle Simonnet, quelque peu rôdée à l’exercice. "Il faut partir d’une rencontre. Il faut se présenter, demander aux gens comment ils vont", explique la conseillère de Paris au millier de militants présents, en leur fixant l’objectif ambitieux d’un million de portes toquées pendant la campagne. Certains prennent des notes, d’autres consultent leur kit militant à l’intitulé relativement explicite, "Objectif 2022". Quatorze fiches pratiques et argumentaires qui détaillent les mesures du programme et leur fournissent de quoi répondre aux détracteurs qu’ils rencontrent sur le terrain.

"Est-ce qu’il faut ramener quelque chose ?" interroge Mathias, tout nouveau militant insoumis de 26 ans. "Non, tout est fourni dans la camionnette pour monter un stand et vérifier si les gens sont inscrits sur les listes électorales. Et on en profite pour discuter", répond l’animatrice de l’atelier des "Caravanes Populaires", ces petites fourgonnettes blanches qui ont déjà parcouru les routes de France cet été pour aller chercher les cibles électorales privilégiées des Insoumis pour 2022 : les abstentionnistes et les jeunes.

Ces véhicules reprendront la route pour les vacances de la Toussaint et Mathias compte bien être de la partie cette fois. "Il faut déjà réussir à insuffler une dynamique collective au sein du mouvement et ensuite la propager dans la population. On va faire des micros actions chaque semaine avec mon groupe local. L’objectif pour la gauche de la gauche, la vraie gauche, c’est de remettre la question sociale au centre du débat et éviter une conception 'zemmourisée' de la politique", s'enthousiasme le jeune parisien.