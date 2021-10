Présidentielle 2022 : affaibli par Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan lance sa campagne

D'une pierre deux coups. En plus d'avoir fait perdre près de dix points à Marine Le Pen dans les sondages depuis l'été, l'ombre de la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle a également fait chuter le président de Debout la France (DLF). C'est crédité de 2% des intentions de vote (contre 4 à 6% en juillet), et à la tête d'un parti qui se vide peu à peu de ses membres, que Nicolas Dupont-Aignan a lancé sa campagne pour la présidentielle 2022, ce dimanche 3 octobre.

Ce vendredi, deux jeunes cadres de Debout la France ont publié une tribune dans Valeurs Actuelles pour appeler les jeunes du mouvement à soutenir la candidature du polémiste. "Isolé politiquement, sans financement, avec trop peu de militants et de récents sondages qui le placent à 2%", Nicolas Dupont-Aignan "n'accèdera pas au second tour", écrivent-ils. "Seul un homme, aujourd’hui, parvient à rassembler au-delà des lignes partisanes et à redonner espoir aux abstentionnistes qui ne croient plus en la politique ; un homme qui rompt avec l’établissement politique actuel, qui réincarne enfin la droite et peut opérer la synthèse entre toutes les forces profondes du pays. Cet homme, c’est Éric Zemmour", poursuivent-ils.