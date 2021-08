Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo bientôt candidate, des socialistes refusent de se ranger derrière elle

Contrairement aux Verts et aux Républicains, le Parti socialiste ne souhaite pas organiser de primaire pour désigner son candidat à la présidentielle de 2022. Mais alors qu’Anne Hidalgo, soutenue par le parti et son Premier secrétaire Olivier Faure s’apprêteraient à annoncer sa candidature, des voix refusent d’introniser la maire de Paris et s’élèvent pour réclamer l’organisation d’un débat et d’un vote.

Ce mercredi dans un entretien à Ouest-France, l’ancien ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll défend cette idée. "Je demande qu’il y ait un débat présidentiel. Anne Hidalgo ne peut pas être intronisée sans ce débat." Sur France 2, il a poursuivi : "Dans ce grand parti qu’est le Parti socialiste, il ne peut pas y avoir de candidature qui s’impose, il doit y avoir au contraire un débat sur l’avenir de la France dans l’Europe. Je suis candidat, dans ce débat, à porter un projet et une idée pour la France et les Français."