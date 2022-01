Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo présente son programme et promet qu'elle ira jusqu'au bout

L'objectif était d'affirmer son souhait d'aller jusqu'au bout de son projet présidentiel. Ce jeudi, Anne Hidalgo a dévoilé les 70 propositions de son programme, contestant qu'il s'agissait pour elle de se "relancer" et assurant qu'elle irait "évidemment" au bout. "Le temps qui vient est celui de la confrontation des projets, des visions, des programmes. Vous pouvez appeler cela une relance, moi j'appelle cela simplement un processus de construction", a-t-elle lancé. "Mon programme est socialiste, écologiste, social-démocrate, social-républicain, tout me va", a-t-elle affirmé, souhaitant "réunir la France dans la justice".

La maire de Paris a présenté un "projet riche, neuf, complet, passé au crible de l'expertise juridique et de l'expertise financière", budgété à 50 milliards d'euros par an. Il répond selon elle à "trois urgences" sociale, climatique et démocratique.

Pêle-mêle, elle s'est prononcée pour augmenter le Smic de 15% (à 2000 euros net), abroger la réforme de l'assurance-chômage, porter la rémunération des enseignants au niveau de celui des cadres, supprimer Parcoursup, maintenir à 62 ans l'âge de départ à la retraite, porter le minimum vieillesse à 1000 euros nets, créer un minimum jeunesse pour les jeunes de plus de 18 ans sous conditions de ressources et accorder 5000 euros de capital à tous les majeurs.

Pour la santé, elle souhaite former "jusqu’à 15.000 nouveaux médecins par an", 1250 sages-femmes, 25000 infirmiers et aides-soignants, 5000 logisticiens, techniciens et agents hospitaliers, et faire de la santé mentale la grande cause du quinquennat.