"Réunir la France" : le slogan et l'affiche de campagne d'Anne Hidalgo dévoilés

"Réunir la France" : ça y est, la candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo a sa première affiche électorale pour la présidentielle, dévoilée par le JDD. On l'y voit au centre, les mains tendus et sourire aux lèvres, avec en fond des couleurs rouge rosé, historiquement associées au parti de la gauche. Une photo a été prise lors de son premier meeting de campagne, le 12 décembre dernier, à Perpignan.

Pour son équipe, le pari de l'image est réussi. "Son dégradé de couleurs (...) symbolise et appelle à l'union", explique son entourage au JDD . Et le logo ? "Hidalgo 2022 !" Là encore, il "évoque une dynamique positive, une incitation au mouvement, à l'action, un appel à la mobilisation et au rassemblement", relèvent ses proches.

Mais y arrivera-t-elle ? Courant décembre, la candidate, créditée de 3 à 7% des intentions de votes dans les sondages, avait appelé à l'union de la gauche, via une primaire, balayée très vite du revers de la main par tous ses adversaires. Quelques jours plus tard, face à la désunion et à la faiblesse des candidatures, une autre figure du parti avait même émergé, Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux, déjà candidate en 2002, "envisage" de partir à l'assaut de l'Élysée et deviendrait alors la 6e prétendante à gauche.