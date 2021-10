Anne Hidalgo sur LCI : "Eric Zemmour est un homme qui déteste les femmes"

L'opposition semble unanime pour condamner la vision des femmes d'Eric Zemmour. Alors qu'attaquer le polémiste sur son rapport à la gente féminine est l'une des stratégies du Rassemblement national, la candidate socialiste Anne Hidalgo a fait de même ce matin sur LCI. "Eric Zemmour est un homme qui déteste les femmes et qui les méprise", a déclaré la maire de Paris, au lendemain de nouvelles déclarations du journaliste sur la parité et la discrimination positive.

"Je suis contre toute discrimination positive, donc je suis contre la parité", avait assuré Eric Zemmour lundi soir sur BFMTV. Pour lui, "tout cela est scandaleux, tout cela est humiliant pour les gens qui en bénéficient", car "si une femme est compétente, elle doit avoir le poste, si elle n’est pas compétente, elle ne doit pas l’avoir". Samedi lors d’un déplacement à Béziers, il avait indiqué que s’il était élu il "reviendrait sur la parité, laquelle est une insulte pour les femmes".

"Pourquoi on a été obligé, en France, de faire une loi sur la parité ? Parce que si on avait attendu naturellement que les compétences des femmes soient reconnues à leur hauteur, on aurait attendu plus de 100 ans pour arriver à la parité, par exemple, dans les conseils municipaux. Parce que naturellement, ça ne se fait pas", a expliqué Anne Hidalgo.