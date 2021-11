Présidentielle 2022 : pluie d'hommages en vue à Colombey, sur la tombe du général de Gaulle

MÉMOIRE - Ce 9 novembre, de nombreux candidats à l'élection présidentielle feront le déplacement à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne) pour célébrer la mémoire du général de Gaulle. Un héritage qu'ils sont nombreux à revendiquer.

Numériquement et symboliquement, la procession sera encore plus importante que d'habitude, campagne oblige. Si tous les ans les politiques se bousculent sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne) le 9 novembre, date anniversaire de sa mort, ce devrait être particulièrement vrai cette année, à cinq mois de l'élection présidentielle. Tous auront à cœur de revendiquer l'héritage du premier Président de la Ve République et du chef de la France libre, de célébrer l'esprit de résistance.

Les cinq candidats LR sur place

Traditionnellement, ce rendez-vous est cher à la droite républicaine. Aussi, le président LR Christian Jacob fera le déplacement accompagné des candidats au Congrès pour l'investiture à la présidentielle - Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Phillipe Juvin. "Vraisemblablement avec les deux amicales gaullistes de l'Assemblée nationale et du Sénat, le 9 novembre, nous nous retrouverons devant la 'Croix de Lorraine' à Colombey-les-Deux-Églises", a-t-il indiqué en début de semaine. L'occasion d'une belle photo de famille pour Les Républicains, qui se revendiquent tous du général de Gaulle.

De la gauche au RN, en passant par Castex

Plus à droite, seront également présent l'ex-bras-droit de Marine Le Pen Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Le Rassemblement national devrait également envoyer un représentant, mais le parti a indiqué que sa candidate rendrait hommage au général de Gaulle dans le Calvados. À gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo sera de la partie, comme tous les ans, d'abord en tant que maire de Paris puisque la ville fait partie des cinq membres des communes Compagnon de la Libération. Une délégation gouvernementale est également attendue, emmenée par le Premier ministre Jean Castex, issu des rangs de la droite. Il sera accompagné de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants Geneviève Darrieussecq et de la secrétaire d’État chargée de la Biodiversité Bérangère Abba. Même s'il devrait être candidat à un second mandat, Emmanuel Macron a choisi de ne pas faire le déplacement.

Une rumeur a également couru, selon laquelle le polémiste Eric Zemmour pourrait annoncer dans la Haute-Marne sa candidature à l'élection présidentielle. Cela a été démenti par ses équipes. Cette perspective avait poussé l'ex-socialiste et candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg à lancer sur LCI "un appel à tous ceux, des communistes aux gaullistes, qui ont en héritage la France libre et le Conseil National de la Résistance, à aller à Colombey-les-Deux-Églises pour former un mur du silence et faire taire monsieur Zemmour". Une scène qui ne devrait donc pas se produire.

