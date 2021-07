Bataille à droite : Xavier Bertrand invité du 20H de TF1 ce mardi soir

En fin d'après-midi ce mardi, les Républicains doivent réunir leur bureau politique afin de déterminer le meilleur moyen pour choisir la personne derrière laquelle les membres du parti se rangeront lors de la présidentielle. La veille, Valérie Pécresse (ex-LR), Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, tous trois candidats potentiels en 2022, ont signé, avec le patron des centristes Hervé Morin, une tribune commune pour réclamer "dès que possible" l'organisation d'une primaire ouverte de la droite et du centre.

Selon eux, laisser le choix du candidat à la seule direction de LR serait une "impasse". Il faut au contraire "s'en remettre au système le plus clair, le plus démocratique : le vote" doit selon eux être "populaire, le plus large possible, ouvert à tous les sympathisants de la droite et du centre", et organisé "dès que possible".