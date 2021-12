Après Eric Zemmour, pourquoi Valérie Pécresse se rend-elle en Arménie ?

Eric Zemmour s'est rendu en Arménie pour défendre une nation "chrétienne" au milieu d'"un océan islamique". Cette République du Caucase permet à l'ex-polémiste d'illustrer sa théorie des guerres de civilisation. "L'Arménie est en danger. Elle a déjà été une terre martyre du temps de l'Empire ottoman et de massacres comme le génocide arménien. De nouveau, ce pays est harcelé, et par son voisin l'Azerbaïdjan, et surtout par la Turquie derrière. On est là au cœur de la guerre de civilisation", avait-il fait valoir lors d'un point presse à son QG parisien avant son départ. L'Arménie "c'est une vieille terre chrétienne, (...) un des berceaux de notre civilisation. L'Europe a été fondée par le christianisme. Sans christianisme, il n'y a pas d'Europe et il n'y a pas de France".

Ex-république soviétique, l'Arménie, majoritairement chrétienne, et l'Azerbaïdjan voisin, majoritairement musulman, se sont livrés une courte mais sanglante guerre à l'automne 2020 pour le contrôle de la région séparatiste du Nagorny-Karabakh, qui a fait 6.500 morts. Défaite, l'Arménie a été contrainte de signer un cessez-le-feu et de céder plusieurs régions azerbaïdjanaises qu'elle contrôlait autour de cette région séparatiste. Depuis, les tensions restent fortes et plusieurs incidents ont fait craindre une reprise des combats.