Présidentielle 2022 : Sandrine Rousseau réclame des gages avant de soutenir Yannick Jadot

Sandrine Rousseau pose ses conditions à Yannick Jadot. La finaliste malheureuse de la primaire écologiste a averti le candidat EELV à la présidentielle qu'elle appellerait à voter pour lui seulement s'il se montre "capable d'entendre le mouvement qu'il y a derrière" elle, estimant qu'elle aurait pu gagner. "On ne peut ignorer ce qui s'est passé derrière la candidature que je porte. On ne peut pas juste reprendre les éléments de langage, car c'était une manière différente de faire de la politique", a estimé l'économiste, porteuse d'un "écoféminisme" radical, au lendemain de sa courte défaite (48,97%) au second tour.

L'eurodéputé Yannick Jadot doit "entendre que les courbes étaient en train de se croiser", a-t-elle ajouté sur France Inter, estimant que sa victoire à elle était possible. "À une semaine près, je gagnais." Alors que les candidats à la primaire ont tous juré qu'ils se conformeraient au résultat, elle a refusé d'appeler à voter pour son ex-adversaire à ce stade. "Depuis hier, je ne reçois que des messages qui me disent 'Mais pour qui vais-je voter ?', et je leur dis 'Ne perdez pas espoir, on va continuer'."