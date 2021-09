Emmanuel Macron a-t-il "dépensé entre 5 et 7 milliards d'euros en quinze jours" ?

C'est une petite phrase qu'il a assénée et répétée. Invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro ce dimanche 19 septembre, Xavier Bertrand a fustigé les toutes récentes dépenses publiques d'Emmanuel Macron, qui représenteraient "entre 5 et 7 milliards d'euros en quinze jours". Selon lui, le locataire de l'Élysée fait désormais "campagne avec le chéquier de la France". "Le 'quoi qu'il en coûte' est terminé pour les Français, mais il ne fait que commencer pour la campagne d'Emmanuel Macron", a-t-il lancé à plusieurs reprises, publiant par la suite cette attaque sur son compte Twitter.

La somme donnée par le président des Hauts-de-France n'est que très peu exagérée. Rembobinons."15 jours", cela nous amène au samedi 4 septembre. Huit jours plus tard, le vendredi 10 septembre, Emmanuel Macron promettait que l'État allait débloquer 600 millions d'euros par an pour indemniser les agriculteurs victimes de catastrophes climatiques. Le même jour, son Premier ministre débloquait une enveloppe de 400 millions d'euros supplémentaires pour le développement des transports en commun des collectivités de province.

Le mardi qui a suivi, devant policiers et gendarmes - mais aussi devant Xavier Bertrand - le locataire de l'Élysée annonçait un budget supplémentaire de 500 millions d'euros pour la mise en œuvre du "Beauvau de la sécurité". Deux jours plus tard, le jeudi 16 septembre, c'est cette fois le Premier ministre qui faisait un geste, cette fois-ci vers les ménages modestes. Jean Castex déclarait que près de six millions de ménages modestes allaient bénéficier d'un chèque de 100 euros pour les aider à payer leur facture énergétique. Soit 600 millions d'euros alloués à cette cause. De plus, le locataire de Matignon confirmait au même moment une annonce faite plusieurs mois plus tôt, en juillet, par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire : une nouvelle enveloppe de 2 milliards d'euros sera bien consacrée en 2022 au dispositif d'aide à la rénovation énergétique.