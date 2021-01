Présidentielle : Arnaud Montebourg en piste pour une troisième tentative ?

À cet effet, une plateforme d'adhésion a été mise en ligne, ainsi qu'un compte Twitter. Le mouvement propose ainsi aux Français de "reprendre le contrôle de nos vies" et de répondre "au désespoir insupportable des Françaises et des Français que l'on n'écoute plus". Il préconise "le retour d'un État au service de l'intérêt général, libéré de l'emprise d'une minorité", affichant comme priorités l'urgence climatique, la protection de l'emploi et des libertés, jugeant que la crise sanitaire a été un révélateur de "l'absurdité du système" actuel.

Jusqu'ici, Arnaud Montebourg s'était contenté d'évoquer un possible "engagement" à venir, par petites touches, sans évoquer ouvertement une candidature. "Je reste quelqu'un d'engagé", expliquait sur LCI il y a tout juste un an. "On n'est pas obligé d'être candidat aux élections pour être passionné par la question politique", ajoutait-il, assurant encore avoir "tourné la page".

Reconverti en producteur de miel, d'amandes et de glace après le quinquennat de François Hollande, le chantre du "made in France", du souverainisme économique et de la VIe République n'a en réalité jamais cessé de s'exprimer publiquement et de prendre position sur des sujets politiques. Après la publication de son livre L'Engagement en novembre, forme de réquisitoire contre le quinquennat Hollande, l'ancien ministre a multiplié les piques ciblant le gouvernement actuel. On l'a entendu tour à tour fustiger "l'escroquerie politique" du macronisme dans le JDD, critiquer le plan de relance du gouvernement sur LCI en octobre, ou encore dénoncer en novembre "les décisions arbitraires des hauts fonctionnaires tout puissants" lorsque l'exécutif a décidé de fermer, l'automne, les commerces non essentiels, pour raison sanitaire.

Arnaud Montebourg s'est également montré de plus en plus clair sur ses ambitions. Il expliquait, en novembre, réfléchir "à un nouvel engagement", assurant que ses idées "sont devenues centrales et majoritaires dans notre pays", et qu'il faudrait bien "les mettre au pouvoir". Il juge désormais "évident" que la question de son engagement sera posée en 2022, comme il l'a indiqué samedi au Point.

Un autre signe évocateur : l'invocation de François Mitterrand. "Mon premier engagement politique, mes premières affiches collées, une force rassembleuse, une transformation décisive du pays, et une fidélité intime et intacte", a-t-il écrit vendredi sur Twitter pour marquer le 25e anniversaire de la mort de l'ancien président socialiste.