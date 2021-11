Blocage des transferts d'argent à l'étranger : lâché dans son propre camp, Montebourg rétropédale

Aussi, l'homme politique de 59 ans, a tenu à rectifier le tir sur La chaîne parlementaire (LCP) : "J'ai voulu dire : 'Maintenant il va falloir taper au portefeuille', mais de qui ? Des Etats d'abord, ce sont les Etats qui sont en cause. Dans la recherche d'un rapport diplomatique, il est nécessaire que les Etats bougent (...). Je dirais que c'est une incompréhension (...) Une élection présidentielle, c'est fait pour rechercher des solutions et en débattre, pas pour mettre la poussière sous le tapis".

Ce rétropédalage jugé tardif par certains de ses partisans, notamment les jeunes, ne suffira probablement pas à dédiaboliser les propos tenus ce dimanche. "Il ne s'agit pas d'une incompréhension, mais bien d'une erreur", ont écrit les "Jeunes avec Montebourg" dans un communiqué après avoir supprimé leur compte. "L'absence de remise en cause de ces propos dans les heures qui suivent son intervention nous fait dire que cette proposition était pensée, voulue et assumée. (...) Cette proposition heurte fondamentalement nos valeurs et les raisons de notre engagement : elle est injuste et inhumaine."