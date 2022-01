Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg se retire et ne soutient "aucun candidat" à gauche

"Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre et de la confusion d'un trop grand nombre de candidatures." Dans une vidéo, postée sur son compte Twitter, Arnaud Montebourg a officialisé, mercredi 19 janvier, le retrait de sa candidature à l'élection présidentielle. "Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, en homme sincèrement engagé pour que la France fasse d'autres choix, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle", a-t-il annoncé, alors qu'il était crédité autour de 1% des intentions de vote par les sondages.