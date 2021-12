Présidentielle 2022 : "Mettre en œuvre, c'est le talon d'Achille des Verts", selon Barbara Pompili

"Le problème des Verts, c'est qu'on ne voit pas comment ils mettent en œuvre leurs mesures". Invitée ce lundi sur LCI, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a taclé son ancienne famille politique.

Interrogée sur la Prime Rénov et les critiques qui ont fusé de la part des écologistes concernant sa mise en œuvre et son montant, la ministre a estimé que "quand bien même on mettrait plein d'argent, il faut trouver des personnes qualifiées sur le territoire, des réseaux" pour rénover. "C'est ce que nous faisons", a assuré Barbara Pompili. "Les Verts sont dans les belles paroles, des idées qu'on peut tous partager, sauf qu'à un moment il faut mettre en œuvre. Et clairement, mettre en œuvre c'est leur talon d'Achille."