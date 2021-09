Présidentielle : Bertrand, Montebourg et Zemmour peuvent-ils financer leur campagne sans l'appui d'un parti ?

Car selon le trésorier du parti Daniel Fasquelle, entre 8 et 9 millions d’euros seront réservés à la campagne pour la présidentielle dans le budget 2022 du parti. Pour information, un candidat présent au premier tour ne peut pas dépasser les 16,8 millions d’euros de frais de campagne, 22,5 millions pour ceux toujours qualifiés au second. Mais le camp de l’ancien ministre du Travail réfute tout problème d’argent, assurant qu’il peut compter sur les dons ou les adhésions à la structure La Manufacture lancée par Xavier Bertrand, et qu’à l’ère du Covid et du numérique, les campagnes sont beaucoup moins coûteuses. Toutefois, il partirait avec un sérieux handicap s’il devait se lancer face à un candidat LR qui bénéficierait de cet argent.

L’argent, c’est également ce qui a fait réfléchir Arnaud Montebourg avant de se déclarer candidat pour 2022, début septembre. En juin, il disait au Parisien : "En l’état actuel, je ne suis pas candidat, car je n’ai pas les ressources personnelles et financières pour l’être". Depuis, il a lancé des appels aux donc, et ses proches comptent sur la dynamique créée pendant la campagne pour les voir affluer.

Checknews explique aussi que "l’option privilégiée par l’équipe de campagne est celle de contracter un prêt 'miroir' de 8 millions d’euros auprès d’établissements bancaires. 'Le parti l’Engagement contractera un prêt et mettra l’argent à disposition de l’association via peut-être un autre prêt'", a expliqué au service de Libération Frédéric Massot, responsable financier de sa campagne. Si le financement n'était finalement pas assuré et que planait le risque de ne pas être remboursé par l'Etat, Arnaud Montebourg pourrait tout simplement choisir de ne pas se lancer.