En quoi consiste la Primaire populaire, jusqu'ici repoussée par la gauche ?

"Il va y avoir des discussions, dans les prochaines heures, les prochains jours", autour de "comment on peut élargir, discuter des modalités, au-delà des votes électroniques est-ce qu’il y a des votes physiques, etc", a précisé Stéphane Troussel, membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, sur Public Sénat.

Après avoir dit non à la fin du mois de novembre, Anne Hidalgo y prendra-t-elle finalement part ? Devant le refus essuyé par sa proposition d'organiser une primaire de la gauche pour se rassembler et s'unir derrière un candidat et un projet commun, la maire socialiste de Paris pourrait se soumettre au vote de la primaire populaire. "Le Parti socialiste a confirmé qu’Anne Hidalgo s'inscrit dans la dynamique de la Primaire populaire", a indiqué ce jeudi l'un de ses porte-paroles, Samuel Grzybowski, qui a évoqué auprès de l'AFP un rendez-vous entre les deux parties jeudi matin.

La Primaire populaire est une initiative citoyenne qui plaide pour une candidature commune à gauche pour la présidentielle, issue d'un collectif ayant pour but de relier les aspirations de la société civile et des partis de gauche. Au terme d'une première phase de parrainage achevée le 11 octobre, dix personnalités ont été présélectionnées, parmi lesquelles Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, François Ruffin, Clémentine Autain, Pierre Larrouturou, le seul à avoir accepté de participer, ou Christiane Taubira, qui se laisse encore le temps de la réflexion.

Le vote aura ensuite lieu du 27 au 30 janvier. Il suffit de s'inscrire en ligne jusqu'à trois jours avant et de renseigner un numéro de téléphone portable et une adresse mail. Près de 245.000 personnes sont déjà inscrites, plus de 100.000 de plus qu'à la primaire écologiste et au congrès LR.

"Le 30 janvier, il y aura quoi qu'il arrive un candidat investi par la Primaire populaire, on connaîtra la personne autour de qui on appellera à se rassembler", même sans son accord, a expliqué à l'AFP Samuel Grzybowski. Il veut "empêcher que ce soit un pôle politique, un bureau politique ou une petite poignée de personnes qui le décident, comme en 2017. Ce sera notre base, nos signataires, qui choisiront."