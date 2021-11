Présidentielle 2022 : Eric Zemmour sera l'invité du 20h de TF1 mardi

À quatre mois et demi de l'élection, l'ancien éditorialiste du Figaro et de CNews, se lance donc officiellement dans la course à l'Élysée, suite à une pré-campagne électrique émaillée de nombreuses polémiques.

En officialisant sa candidature mardi 30 novembre, Éric Zemmour ambitionne de rassembler les électeurs de droite et d'extrême droite, tout en parasitant l'investiture des Républicains qui départagent leurs cinq prétendants entre le mercredi 1er décembre et le samedi 4 décembre.

Condamné à la haine raciale par le passé, le polémiste se déclare à la présidentielle 2022 au moment où les sondages stagnent autour de 14 à 15% d'intentions de vote au premier tour, derrière le président sortant Emmanuel Macron (25%) et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen (entre 19 et 20%). De plus, la période est actuellement agitée pour le camp Zemmour où certains critiquent un manque d'organisation et l'omniprésence de Sarah Knafo, sa conseillère.

Il a conclu samedi une visite chahutée à Marseille par un échange de doigts d'honneur avec une passante. Un geste "fort inélégant", a-t-il convenu le lendemain.