Présidentielle 2022 : Castaner appelle Zemmour à annoncer sa candidature pour "débattre du fond"

Pour autant, Christophe Castaner émet de réels griefs à l'égard d'Eric Zemmour, lui reprochant de ne pas répondre à certaines questions, sous prétexte qu'il ne s'était pas encore déclaré candidat : "Ça serait bien qu’il soit candidat et qu’il assume les questions", constate-t-il. "Quand on est candidat, on aborde l’ensemble des thèmes", a-t-il martelé avant d'ajouter "nous souhaitons qu'il aille jusqu'au bout, qu'il soit candidat et qu'on puisse débattre de fond", et de l'appeler à "apporter des réponses" et non plus seulement "hystériser" le débat.